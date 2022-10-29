Motosiklet kazasından hayatını kaybeden genç kadın ebediyete uğurladı.

Kaza, dün 14:00 sıralarında Silivri Emniyet Müdürlüğü mevkisinde meydana gelmiş, ambulansla önce Silivri Devlet Hastanesine oradan da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

45 yaşında hayatını kaybeden genç kadın bugün ikinci namazına müteakiben Yeni mahalle Hicret Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.