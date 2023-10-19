Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir motosikletin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir motosikletin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarca Mahallesi’nde Orhan O. idaresindeki motosiklet, seyir halinde ilerleyen 34 BZJ 229 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Orhan O. ve Anıl Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman