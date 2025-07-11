Motosiklet muayene istasyonu sayısı ikiye katlanacak

Turka, motosikletlere özel araç muayene istasyonlarının sayısını iki katına çıkarmayı hedeflerken motosikletlilerin muayene süreçlerini kolaylaştırmak için hazırlık yapıyor.

Şubat 2025 verilerine göre Türkiye’de trafikteki motosiklet sayısı 6,5 milyona yaklaştı ve trafikteki her beş araçtan biri motosiklet oldu. Beş ilde otomobil sayısını da geçen, şehir içinde ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan motosikletlerin muayenesi, trafik güvenliği açısından daha fazla önem kazandı.

Araç muayene istasyonlarının yeni dönem işletmesi için düzenlenen ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu’nun 2027-2047 döneminde Turka markası ile hizmet vereceği araç muayene istasyonlarında motosikletlerin sorunsuz muayenesi için de çalışmalar yapılıyor.

Motosiklete özel istasyon ihtiyacı arttı

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını ve ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirtti. Serhan Salman, "İstasyonlarımızın faaliyete geçeceği 15 Ağustos 2027 öncesinde ihtiyaca odaklı araştırmaları yapıyoruz. Araç muayenenin yanı sıra artan motosiklet kullanımı nedeniyle de bu alanda ciddi bir ihtiyaç ortaya çıktı. Türkiye’de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Toplamda motosiklet muayene istasyonu sayısını ilk aşamada 11’e çıkaracağız. Daha sonra ihtiyaca göre artırmayı değerlendireceğiz. Böylece motosikletlilerin, muayene sürecini çok daha hızlı ve sorunsuz tamamlamalarını sağlayacağız" dedi.

‘Yeni nesil araç muayene’ vizyonuyla sistemi devralacaklarını hatırlatan Salman, yenilik ve kolaylık odaklı muayene süreçlerini hem araçlar hem motosikletler için tasarlama ve planlama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini bildirdi. Salman, "Motosiklet muayenesinde niteliksel iyileştirmeler yapacağız. Muayene ekipmanlarında yapacağımız yeniliklerle motosiklet muayene istasyonu bulunmayan illerde ve diğer tüm sabit istasyonlarda da bu hizmeti vereceğiz. Motosiklet sürücüleriyle konuşarak onların bu süreçte karşılaştıkları sorunlara uygun çözümler geliştireceğiz" diye konuştu.