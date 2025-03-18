Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı

Edirne'de motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Edirne’de motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Caddesi Abdi İpekçi Caddesi’nde Ö.A. idaresindeki 22 ADL 367 plakalı motosiklet ile E.Y. kontrolündeki 34 EKL 416 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, otomobile saplandı. Metrelerce havada uçan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.