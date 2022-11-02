Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, akşamüstü saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki S.G. idaresindeki motosiklet, yol kenarında park halindeki 34 EM 1755 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletli sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü kaza mahallinden ayrılmak isterken, çevredekiler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından ve yüzünden yaralanan sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Kaza yerine hızla intikal eden emniyet trafik ekipleri ise, olaya ilişkin incelemelerde bulundu.