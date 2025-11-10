Motosiklet sürücülerine eldiven zorunluluğu: Tekirdağ'da denetimler başladı

Resmî Gazete’de yayımlanarak 4 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında uygulamaya giren düzenleme, Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de denetimlerle takip edilmeye başlandı.

Değirmenaltı Caddesi üzerinde Trafik Şube Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin kask, eldiven ve genel güvenlik donanımı kontrolleri yapıldı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolcuların kimlik sorgulaması (GBT) işlemlerini de gerçekleştirdi.

Denetim sırasında vatandaşlara yeni yönetmelik hakkında bilgi verilerek, koruyucu ekipman kullanımının muhtemel kazalarda hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Trafik polisleri, uygulamanın cezai yönünden ziyade farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek sürücülere teşekkür etti.

Yeni yönetmelik kapsamında eldiven takmayan motosiklet sürücüleri ve yolcularına idari para cezası ve motosikletin trafikten men edileceği bildirildi.