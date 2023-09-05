Motosiklet sürücüsü araca çarpıp böyle savruldu
Bursa'da önünde fren yapan araca çarpan motosikletli havaya savruldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı
Bursa’da önünde fren yapan araca çarpan motosikletli havaya savruldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gazi Orhan Bey kavşağında ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde duran aracı son anda fark etti. Frene basan motosikletli otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar araç içi kamerasına yansırken, sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.