Motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da görevi başındayken uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit (35), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul’da görevi başındayken uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit (35), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde görev yapan polis memuru Alp Efe Bekit, uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit oldu. Bekit’in cenazesi memleketi Ankara’ya getirildi. Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bekit’in naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliği’ne defnedildi. Cenazede acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaşlar katıldı.