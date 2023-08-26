Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Edirne’nin Keşan ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı feci kaza anbean kameraya yansıdı.

Ekrem Asker (41) yönetimindeki 34 EBA 70 plakalı motosiklet, S.Ç. (41) idaresindeki 22 ACV 094 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Ekrem Asker ile otomobil sürücüsü S.Ç. ve yolcular E.C. (13) ve S.K. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekrem Asker’in, otomobil ile önden giden ve mola verecekleri yerde beklemeye başlayan eşi, kocasının gelmemesi üzerine geri döndü. Kazayı gören Asker’in eşi, polisten bilgi almaya çalıştı. Eşi, daha sonra Asker’in kaldırıldığı hastaneye gitti. Durumu ağır olan Ekrem Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.