Motosiklet tır dorsesinin altına yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kardeşin üzerinde bulunduğu motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle orta şeritte seyir halinde olan tırın dorsesinin altına yuvarlandı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Kaşkal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kassam Mustafa idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sol şeritteyken kontrolden çıkan motosiklet, savrularak orta şeritte seyir halinde olan İsmail Ş. hakimiyetindeki İveco marka 41 F 6648 plakalı tırın dorsesine yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kassam Mustafa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi, kardeşi Bessam Mustafa ise ambulansa alındı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına trafiği kontrollü şekilde tek şeritten ilerletti.

Kazayı anlatan tır sürücüsü İsmail Ş., "Motosiklet dengesini kaybederek dorsenin altına yuvarlandı, düştü. Solumdan geliyordu. Kaçmaya çalıştım ama kurtaramadım" dedi. Öte yandan, hayatını kaybeden sürücünün kızı da olay yerine geldi. Kadının feryatları yürekleri dağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.