Motosiklet traktöre çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktöre bağlı ilaç tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde traktöre bağlı ilaç tankerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi istikametinden Göl istikametine doğru seyir halinde olan K.F. (16) idaresindeki 16 BCM 077 plakalı motosiklet, aynı yönde giden E.A. (34) idaresindeki 16 RBC 56 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan ilaç tankerine çarptı. Motosiklet sürücüsü savurulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.