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Motosiklet tutkunları Havran'da buluştu
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Motosiklet tutkunları Havran'da buluştu

Balıkesir'in Havran Belediyesi ile Bursa Motosiklet Spor Kulübü Derneği'nin (BMD) organize ettiği Seyit Onbaşı Anma Etkinliği Kocaseyit Alanında gerçekleştirildi.

Motosiklet tutkunları Havran'da buluştu
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Balıkesir’in Havran Belediyesi ile Bursa Motosiklet Spor Kulübü Derneği’nin (BMD) organize ettiği "Seyit Onbaşı Anma Etkinliği" Kocaseyit Alanında gerçekleştirildi.

Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerden motosikletleriyle gelen motosiklet tutkunları Kocaseyit Alanında buluştular. Şehir merkezinde Havran Kent Müzesini, Atatürk Seyitonbaşı Müzesini ve Havran Belediyesini ziyaret eden motosikletçiler yüzlerce motor ile Kocaseyit’e Saygı Korteji gerçekleştirdiler.

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Tören alanında anma etkinliği yapıldı. Motosikletçiler etkinlik sonrasında alanda çadırlarda konakladılar. Sabah saatlerinde de Kocaseyit’in mezarı başında Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid okundu. Pilav hayrı yapıldı. İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Seyit Onbaşı Anma etkinliğine katıldılar.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen motosikletçiler sonraki yıllarda bu anma etkinliğini Uluslararası bir faaliyete dönüştürmek istediklerini ve Havran’ı çok sevdiklerini ifade ettiler. Başkan Emin Ersoy’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

İHA
Editör

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