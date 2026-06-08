Motosiklet tutkunları Silivri Motosiklet Panayırı'nda buluştu

Quick Sigorta’nın sponsorluğunda binlerce motosiklet tutkununu bir araya getiren Silivri Motosiklet Panayırı yoğun ilgi gördü.

Silivri Motosiklet Kulübü ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle Quick Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Silivri Motosiklet Panayırı, 4-7 Haziran tarihleri arasında Silivri Sahil Etkinlik Alanı’nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını ağırladı. Dört gün boyunca festival atmosferini yaşayan katılımcılar, konserler, DJ performansları, özel söyleşiler ve yarışmalarla dolu dolu bir program geçirdi. Festivalin en yoğun noktalarından biri olan Quick Sigorta standı, hem motosiklet kullanıcılarının hem de acentelerin buluşma noktası oldu. Katılımcılar, firmanın iki teker tutkunlarına özel geliştirdiği ürün ve çözümler hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlikte Quick Sigorta standını ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, motosiklet camiasına ve kültüre sunduğu vizyoner katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür plaketi takdim etti.

"Motosiklet kültürünün sadece sigortacısı değil, yol arkadaşıyız"

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, "Kurulduğumuz günden bu yana motosiklet sürücülerinin ihtiyaçlarını anlayan, onlara özel ürünler geliştiren ve bu kültürü sahiplenen bir marka olduk. Silivri Motosiklet Panayırı’nda binlerce motosiklet sevdalısıyla bir araya gelmek, onların heyecanını sahada paylaşmak bizim için çok değerli. Biz kendimizi bu topluluğun bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Motosiklet ekosistemini büyütecek sosyal projelere ve organizasyonlara destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

‘Kadın Motorculara Saygı Günü’ festivalin anlamını güçlendirdi

Cumartesi günü gerçekleştirilen resmi açılışın ardından festival, pazar günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Trafikte ve sosyal hayatta kadın sürücülerin görünürlüğünü artırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan ‘Kadın Motorculara Saygı Günü’ etkinlikleri, festivalin en çok ses getiren ve takdir toplayan bölümlerinden biri oldu.

Müzikal anlamda da zengin bir programa sahip olan panayırda, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği korolarının yanı sıra Uygar Süleymanoğlu ve Atölyedili konserleri katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.