Motosiklet üzerinde dans edip trafiği tehlikeye attı cezadan kaçamadı

Bursa’da motosikletleriyle trafiğe çıkan arkadaşlar iki tekerlek üzerinde dans ettiler. O anlar kameraya yansırken, motosikletli gençler sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. İki arkadaşa 3 bin 646 lira idari ceza uygulanıp, ehliyet puanlarından da düşüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde iki arkadaş motosikletleriyle trafiğe çıktı. Gençler motosikletlerin üzerinde seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans etmeye başladı. Dakikalarca trafiği tehlikeye atan kişiler, hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydı. Görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, sürücüleri tespit etti. Sürücüleri yakalayan polis ekibi, iki şahsa toplam 3 bin 646 idari ceza uygulanırken, ehliyet puanlarından da 30 puan düşürüldü.