Motosiklet üzerinde köpekle ilerledi: Bakırköy'de tehlikeli yolculuk kamerada

Olay, öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda akan trafikte 34 KKA 281 plakalı motosikletli, önüne aldığı siyah bir köpekle seyir halinde ilerlemeye başladı. Sürücü, hem kendi, hem de köpeğin canını hiçe sayarak yol boyu ilerledi. Görenleri hayrete düşüren o anlar, bir otomobil içerisinde cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.