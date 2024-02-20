Motosiklete 4 kişi bindiler, ne kendilerini ne de çocuklarını düşündüler

Bursa’da motosiklete 4 kişi binen aileyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Tehlikli yolculuk kameraya yansırken, motosiklette bulunan küçük çocuklar dikkat çekti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki motosikletliyi görenler gözlerine inanamadı. Motosiklete bir değil, iki değil tam 4 kişinin bindiğini görenler, o anları anbean cep telefonu kameraları ile kayıt ederken, motosiklet arkasında bulunan kadının, bir eliyle küçük çocuğu, diğer eliyle motosikleti tutmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, canlarını hiçe sayan aile, vatandaşların kornalı ikazına aldırış etmeden tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.