Kocaeli’nin Körfez ilçesinde motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde 5 genç motosikletin üstüne binerek gezintiye çıktı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün Ö.A. (19), diğer şahısların ise M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğunu tespit etti. Şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, ehliyetine el konulan sürücüye, "karayolları trafik kanuna muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.