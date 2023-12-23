Motosiklete çarpmamak için manevra yapınca olanlar oldu: O anlar kamerada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan ve refüje çarparak yan yatan otomobil sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Karasu Dörtyol ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan S.S. idaresindeki 54 ADN 212 plakalı otomobil, Plaj Caddesi’nden sahil mevkiine seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü idaresindeki plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje ve tabelaya çarparak yan yatıp sürüklendi. Karşı şeride geçen aracın sürücüsü kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin refüje çarparak yan yattığı ve sürüklendiği daha sonrasında çevredeki vatandaşların araca doğru koştuğu anlar yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.