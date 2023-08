Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

TAKİP ET

Edirne’de meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Hükümet Caddesi Talatpaşa Asfaltı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda N.R.A. yönetimindeki 34 FBK 268 plakalı otomobil, A.T. idaresindeki 22 ACD 612 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bir bankanın duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü N.R.A. ve otomobilin çarpmaması için kendisini yere atan motosiklet sürücüsü A.T., gölgelik alanda ambulansın gelmesini bekledi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan N.R.A., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Ayağında ağrı olduğunu söyleyen motosiklet sürücüsü A.T. ise kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.