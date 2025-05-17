Motosikleti ile seyir halindeyken silahla vuruldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Motosikleti ile seyir halindeyken silahla vuruldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. M.G., arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla hedef alındı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan M.G. yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.