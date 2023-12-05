Motosikleti yatarak sürüp tehlike saçtı
Bursa'da motosikletin üzerinde yatarak giden sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bursa’da motosikletin üzerinde yatarak giden sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ovakça mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandığı motosikletle adeta ölümle dans eden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsünün, iki teker üzerinde yatarak ilerlemesi yer alıyor.