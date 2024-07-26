Motosikletin arkasında yatarak ilerledi, ölüme meydan okudu

Bursa'da bir motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı artcı, motosikletin arkasında uzanarak seyahat etti. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Motosikletin arkasında yatarak ilerledi, ölüme meydan okudu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da bir motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı artcı, motosikletin arkasında uzanarak seyahat etti. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı artcı, rahat edemeyince seyir halinde olan motosikletin üzerine yattı. Artcının ölüme meydan okuduğu korku dolu anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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