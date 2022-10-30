Motosikletin çarptığı çocuk 'Bana ne yapacaksınız?' diyerek ağladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosikletin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Büyük panik yaşayan çocuk, "Anne yanımdan ayrılma. Bana ne yapacaksınız?" diyerek ağladı.

Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 Karayolu Gültepe Kavşağı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş götürmek için yola çıkan kurye E.B. (20) idaresindeki 39 AAD 938 plakalı motosiklet, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.M.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve çocuk savruldu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Büyük korku ve panik yaşayan 8 yaşındaki çocuk sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada, "Anne yanımdan ayrılma, bana motosiklet mi çarptı? Bana ne yapacaksınız?" diyerek ağladı. A.M. ve parmağı kırılan E.B. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.