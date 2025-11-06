Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı genç kadın yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı genç kadın yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatih Y.(42) yönetimindeki 16 BDM 165 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi A.(21)’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.