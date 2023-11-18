Motosikletin önüne bebeğini koyup kilometrelerce ilerledi

Bursa'da bir baba, motosikletinin önüne bebeğini koyarak kilometrelerce ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

Motosikletin önüne bebeğini koyup kilometrelerce ilerledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir baba, motosikletinin önüne bebeğini koyarak kilometrelerce ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletinin önüne bebeğini koyan baba, çocuğunun canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. Seyir halindeki otomobillerin klaksonlu ikazına aldırış etmeyen sürücü, ne kendi canını ne de çocuğunun canını düşündü. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman