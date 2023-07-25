Motosikletin sağdan geçmek istediği otomobille çarpıştığı anlar kamerada
Tekirdağ Çorlu'da motosikletli kargo görevlisi, yolun sağına sapan otomobili sağdan geçmek isterken kaza yaptı.
Tekirdağ Çorlu’da motosikletli kargo görevlisi, yolun sağına sapan otomobili sağdan geçmek isterken kaza yaptı.
Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri 1 Kasım mevkiinde meydana geldi. Nefes Park istikametinden Kazımiye su deposu kavşağı yönüne seyreden Alaattin S. idaresindeki 59 YB 097 plakalı otomobil, sağa sapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Gökhan P.’nin kullandığı 59 AB 847 plakalı motosiklet sağdan geçmek istediği otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Gökhan P. yaralandı. Yaralı kargo görevlisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.