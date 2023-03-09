Motosikletin üzerine yatarak kullanan sürücü kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü, üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Motosikletin üzerine yatarak kullanan sürücü kameraya yansıdı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücü, üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.