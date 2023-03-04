Motosikletine binmek isteyen kuryeye hindi engeli

Sancaktepe’de bir hindi, siparişini teslim ettikten sonra motosiklete binmek isteyen kuryeye engel oldu. İzleyenleri güldüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Samandıra Mahallesi’nde meydana geldi. Siparişini teslim eden bir kurye, motosikletine binmek istedi. Bu sırada sokakta başıboş dolaşan hindi, kuryenin önüne geçerek motosiklete binmesine engel oldu. Hindinin kuryeyi motosiklete yaklaştırmadığı anlar kuryenin cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar izleyenleri gülümsetti.