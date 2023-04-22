Motosikletini yatarak kullanan sürücü kamerada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan ve kırmızı ışıkta geçen sürücü ölümü göze aldı. Trafikteki tehlikeli yolculuk ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karasu-Adapazarı yolu üzerinde meydana gelen olayda, ölümü göze alarak motosikletinin üzerine yata sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Plakası, kaskı, koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün yatarak kullandığı motosiklet ile seyir etmesi, ardından kırmızı ışıkta geçmesi yer alıyor.