Motosikletiyle kaza yapan sürücü yaralandı
Bilecik'te motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Bilecik’te motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
34 GRT 513 plakalı motosiklet sürücüsü Serkan A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refuje çarpan sürücü motosikletinden düştü. Sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.