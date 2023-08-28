Motosikletle gelip motosiklet kaskı çaldılar

Bursa’da motosikletle gelen iki kişi, park halindeki bir motosikletin üzerindeki kaskı çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde motosikletle seyir halindeki iki arkadaş yol kenarında fark ettikleri park halindeki bir motosiklete yaklaştı. Bir müddet etrafı kolaçan eden şüpheliler motosikletin üzerinde gördükleri kaskı inceleyip saniyeler içinde çaldı. O anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.