Motosikletle ölümüne yarış tuttular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yatarak ölümüne yarış yaptıkları anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Motosikletle ölümüne yarış tuttular
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yatarak ölümüne yarış yaptıkları anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücüleri tespit edilemeyen 2 genç, karayolu üzerinde motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yapmaya başladı. Sol şeritte birbirine yakın şekilde yarışan gençler, araçları da tehlikeli ve hatalı şekilde solladı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman