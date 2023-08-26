Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobil çarpıştı 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobil çarpıştı 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FCS 01 plakalı motosiklet sürücüsü M.G. mezarlık yolundaki tali yoldan ana yola çıkmak isterken Boyalıca İznik yönüne doğru giden 16 H 6880 plakalı otomobil sürücüsü İ.S ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.G. ağır yaralı olarak 112 ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.