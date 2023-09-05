Motosikletle uyuşturucu ticareti polise takıldı

Küçükçekmece’de uyuşturucu madde ticareti yapan motosikletli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir motosikletli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine hareke geçti. Polisler, kaçan motosikleti Gültepe Mahallesi’nde durdurarak, Y.H. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır 26,3 gram eroin, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 4 bin 555 TL ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği ifadeden yola çıkan polisler, şahsın evinde yaptığı aramada da satışa hazır 1 kilo 867 gram eroin, 604 adet kilitli poşet, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 14 bin 50 TL olmak üzere toplamda 609 parça halinde 1 kilo 893.3 gram eroin maddesi ile 18 bin 605 TL ele geçirdi.

Yapılan incelemede Y.H. isimli şüphelinin “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.H., sevk edildiği mahkemece “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.