Motosikletler çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Motosikletler çarpıştı: 4 yaralı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 10 BL 503 plakalı motosiklet ile E.S. idaresindeki 34 FZF 462 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü ile yolcular M.Ç ve A.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazazedeler ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.