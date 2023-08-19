Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yarışı kameraya saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yarışı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. 2 genç sürücü, motosikletlerinin üzerine yatarak hızla yarış yapmaya başladılar. Seyir halindeki araçları makas atarak geçen gençlerin tehlikeli yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.