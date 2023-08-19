Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yarışı kameraya saniye saniye yansıdı.

Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Editör
EditörEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yarışı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. 2 genç sürücü, motosikletlerinin üzerine yatarak hızla yarış yapmaya başladılar. Seyir halindeki araçları makas atarak geçen gençlerin tehlikeli yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.