Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

Beşiktaş istikametinde bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler sergiledi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş istikametinde bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler sergiledi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beşiktaş istikametinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü arkasında arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken birdenbire motorun ön tekerleğini kaldırarak kendisinin ve arkasındaki kişinin canını hiçe saydı. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen gençlerin o anlarını bir başka vatandaş cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün seyir halindeyken motosikletin ön tekerini kaldırarak, bir süre seyrettiği, ardından normale döndüğü görüldü.