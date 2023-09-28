Motosikletli göle dönen caddede böyle sürüklendi

Küçükçekmece İkitelli'de aşırı yağış nedeniyle göle dönen caddede bir motosikletli sürüklendiği anlar kameraya böyle yansıdı.

Motosikletli göle dönen caddede böyle sürüklendi
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Küçükçekmece İkitelli’de aşırı yağış nedeniyle göle dönen caddede bir motosikletli sürüklendiği anlar kameraya böyle yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Küçükçekmece İkitelli’de yollar göle döndü. Seyir halinde olan bir motosikletli ise yere düşerek suda sürüklenmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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