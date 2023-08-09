Motosikletli hırsızlar balkonda asılı çamaşırları çaldı

Bursa’da zemin kattaki bir evin balkonunda ipte asılı çamaşırları çalıp motosiklet ile kaçan hırsızlar, kameraya yakalandı.

Motosikletle seyir halindeyken, balkonda asılı çamaşırları gören 2 şüpheli ipe asılı çamaşırları toplayıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde yaşandı. Motosikletle seyir halindeyken zemin kattaki bir evin balkonunda kurutulmak için ipte asılı çamaşırları fark eden iki şahıs, balkonun yanına kadar gelip ipten çamaşırları toplamaya başladı. Balkonda bulunan bir çift ayakkabıyı da çalan şüpheliler aynı motosikletle kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.