Motosikletli iki kişinin ölümüne sebep olan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan sürücü hakkında, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaza, 15 Mart’ta Akdurak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Altuntaş (32) yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ümitcan A’nın kullandığı 34 GJB 919 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altuntaş hayatını kaybetti, ağır yaralanan Bulgurcu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Ümitcan A. ise tutuklandı.

"Olay sonrasında şoka girdim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ümitcan A., hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Ümitcan A., olay günü iftara gittiğini belirterek, "Olay günü yanımda arkadaşım M.D. ile birlikte Kandıra ilçesinde anlaşmalı olduğumuz bir yere iftara gidiyorduk. Kandıra merkeze gelirken yola doğru sola çıkacağım için sinyalimi vermiştim, hızımı 50-60 kilometre seviyelerine indirmiştim. Önümde belediye otobüsü vardı, otobüsün arkasından sol şeride geçmeye başladığımda bir anda savruldum, o sırada kaza gerçekleşmiştir. Ben karşı tarafın motosikletini hiç görmedim, olay sonrasında şoka girdim, devamını hatırlamıyorum. Olay nedeniyle üzgünüm, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Hatalı sollamadan dolayı iki can gitti"

Sanıklardan şikayetçi olan Ercan Altuntaş’ın babası Yaşar Altuntaş, "Oğlum 6 aydır kara toprakta yatıyor, bunun acısını bir ben bir Allah bilir. Oğlumun her ne kadar hızlı ilerlediğini iddia etseler de kendi şeridindedir. Hatalı sollamadan dolayı iki can gitti. Oğlumu çiftçilik yaparak büyüttüm. Ne yaşadığımı bir ben bir Allah bilir" şeklinde konuştu.

Fatih Bulgurcu’nun ailesi ve müşteki avukatı da sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Müşteki avukatı, "Sanık, maktullerin şeridine gelerek onlara çarpmaktadır. Biri henüz 20, diğeri 30 yaşındadır. Maktuller tek parça gömülememişlerdir. Sanık gideceği yere 5 dakika erken gitmek için iki kişinin ölümüne sebep olmuştur. Maktulün hızlı gitmesi mümkün değildir, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Mütalaa verildi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, kaza raporlarına göre sanık Ümitcan A.’nın "asli ve tek kusurlu" olduğunu kaydetti. Savcı, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.