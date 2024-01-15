Motosikletli polislerden uyuşturucu maddeye geçit yok

Balıkesir’in Karesi ilçesinde Motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 12,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri şahıs hakkında yaptıkları UYAP sorgulamasında aranan bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Hacı İsmail Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahsın kaba üst yoklamasında; 2,28 gr Bonzai maddesi, 1,77 gr Metamfetamin maddesi ve 8,40 gr Kokain maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şahsın yapılan UYAP sorgulamasında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından arandığı tespit edildi ve hakkında işleme başlanıldı.