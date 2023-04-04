Motosikletli sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratlı Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; M.M. idaresindeki motosiklet ile G.V. yönetimindeki ticari taksi henüz belirlenemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yolun bir şeridi trafik akışına kapatıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.