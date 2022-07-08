Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Çatalca'da zaman zaman trafikte tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gruptaki bir sürücü virajı alamayarak devrildi. Bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarparken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

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  • 08.07.2022 14:11
  • Güncelleme: 08.07.2022 15:08
Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Çatalca’da zaman zaman trafikte tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gruptaki bir sürücü virajı alamayarak devrildi. Bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarparken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Çatalca Yolu Caddesi’nde motosikletle seyreden bir grup genç, zaman zaman caddede tek teker üzerinde de gitti. İddiaya göre, trafikte tehlikeli hareketler yapan grup ilerlemeye devam ederken bir sürücü virajı alamayıp devrildi, bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.

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İHA

Editör
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