Motosikletlilerin tek teker terörü kamerada

Trafikte tek teker üzerinde giden motosikletliler hem kendilerinin hem de trafikte seyreden sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Tepki çeken o anlar kameraya yansırken motosikletteki kişinin zafer işareti yaptığı görüldü.

Bayrampaşa’da Sağmalcılar Viyadüğü’nde ilerleyen bir grup motosikletlinin trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre kimi tek başına kimi iki kişi motosiklete binen kişiler trafikte tek teker üzerinde ilerledi. Hem kendi canlarını hem de trafikte seyir halinde olan sürücülerin canını tehlikeye atan kişiler, kendilerini görüntüleyen kişiye ise zafer işareti yaptı. Tepki çeken o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.