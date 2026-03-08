Motosiklette vergi ve ehliyet dolandırıcılarına 19 ilde operasyon: 3 tutuklama

Sakarya merkezli 19 ilde, düşük silindir hacimli motosikletlerin motor kapasitelerini kitlerle yükselterek devleti on milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 cc silindir hacmine sahip motosikletlerin satış süreçlerine yönelik yapılan incelemelerde, bu motosikletlerin kağıt üzerinde 50 cc olarak faturalandırılmasına rağmen, bayiler tarafından takılan özel aparat ve kitlerle silindir hacimlerinin 80, 110, 125 ve 135 cc seviyelerine yükseltildiği belirlendi. Usulsüz yöntemle motor hacmi yükseltilen araçların; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik sigortası ve araç muayene zorunluluklarından kaçırıldığı, ayrıca sürücü belgesi ihtiyacının da bu yolla ortadan kaldırılarak kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Türk Ceza Kanunu’nun 158/e maddesi uyarınca "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan tahkikat kapsamında, Sakarya’da faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde 628 adet motosikletin satışında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

19 ilde eş zamanlı baskın

Ekipler, 3 Mart tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere; Osmaniye, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Bitlis, Ankara, Bilecik, Zonguldak, Yalova, Ordu, İzmir, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Amasya, Aksaray ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i savcılık ifadesinin ardından, 3’ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 3 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.