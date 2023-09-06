Mozambik Savunma Bakanı Chume Ankara'da
Ankara'ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume'yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.
Ankara’ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume’yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume’yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.
Her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Chume, Onur Kıtası’nı selamladı. Her iki Bakan, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti Arasında Askerî Çerçeve Antlaşması imzalandı.