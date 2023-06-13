MS hastalarına yeni ilaç tedavileriyle umut kapısı aralandı

Son yıllarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinde kullanılmaya başlanan yeni nesil MS tedavi protokolleri ile olumlu sonuçlar alındığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, tedavinin hastalar için umut verici olduğunu kaydetti.

Günümüzde özellikle 20-40 yaş arasındaki genç erişkinlerde daha sık rastlanan, beyin ve omuriliği etkileyen Multipl Skleroz (MS) için uygulanan yeni nesil ilaç tedavi protokolleri ile olumlu sonuçlar alındığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, “Sonuçlar yüz güldürücü ve gelecek için umut verici. Bu tedavi protokolleri diğer ilaç tedavilerine göre hem daha etkin hem çok daha kolay uygulanabilir hem de hastaya uyumu anlamlı derecede yüksek” dedi.

MS’in erkeklere oranla, kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, hastalığın kişiden kişiye değişen farklı etkenler nedeniyle ortaya çıkabildiğini ifade etti. Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, genetik yatkınlık zemininde, bazı çevresel faktörlere maruz kalmanın MS hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığının düşünüldüğünü söyledi.

“Özellikle ergenlik döneminde; güneş ışığının yeteri kadar alınamaması, tütünle erken tanışma, vitamin eksikliği, kafeinli gıdaların fazla tüketilmesi, yoğun çalışma saatleri, aşırı stres gibi faktörlerin MS hastalığının ortaya çıkmasında etkili olduğu görülüyor” diyen Uzm. Dr. Tansel Ünal, buna rağmen MS gelişimindeki kesin etiyolojik etkenin henüz tam olarak ortaya konulamadığını ve bu konuda önümüzdeki dönemde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

MS’in belirtileri anlatan Ünal, “MS, özellikle hastalığın erken dönemlerinde, 24 saatten daha uzun süren ve çok çeşitlilik gösterebilen nörolojik belirtilerin görüldüğü ataklarla kendini gösteriyor. Bu belirtiler, bir veya birden çok uzuvda güçsüzlük, uyuşma ve his kaybı, denge bozukluğu, görme kaybı gibi çok çeşitli şekillerde olabiliyor. Başlangıçta ataklar büyük oranda gerileme eğiliminde olsa da, bir süre sonra, hastalarda bazı sekeller kalmaya başlıyor ve zaman içinde bireylerin en verimli çağları olan genç erişkinlik döneminde önemli düzeyde fiziksel engellilik, iş gücü kaybı ve psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

MS hastalığının tedavisinde; atak tedavisinin yanında, yeni atakların ortaya çıkmasını engelleyici ilaç tedavileri de çok büyük önem taşıyor. Bunun uzun soluklu bir tedavi süreci olduğunu ve kullanılan alışılagelmiş tedavilerin, hasta açısından yorucu, kullanımı güç yöntemler olduğunu belirten Uzm. Dr. Tansel Ünal; hastalığın etkisinden bağımsız olarak, bu tedavi protokollerinin başlı başına hastalar üzerinde hırpalayıcı, yıpratıcı ve aynı zamanda yoğun depresyona neden olan yan etkileri olabildiğini, birçok hastanın tedaviye uyum sağlayamadığını söyledi.

Yeni nesil MS tedavi protokolü nasıl uygulanıyor

Günümüzde ilaç tedavisinde seçeneklerin çok arttığını ifade eden Uzm. Dr. Tansel Ünal, MS tedavisinde yeni ilaç tedavilerinin geliştirildiğini, son yıllarda büyük merkezlerde kullanılmakta olan yeni nesil MS ilaç tedavilerinin, Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde de uygulanmaya başlandığını belirtti.

Uzm. Dr. Ünal yeni nesil ilaç tedavisi protokolleri ile ilgili olarak “Örneğin, birinci basamak ilaç tedavisi uygulanmış ve fayda görememiş uygun bir hastaya, çok kısa süreli özel bir tedavi protokolü uygulayabiliyoruz. Üstelik bunun için hastanede yatmak da gerekmiyor. Sadece on gün boyunca günde bir tablet ilaç tedavisi uyguladığımız hastamız, bu tedavi kürünün ardından, bir yıl boyunca MS’le ilgili başka hiçbir ilaç kullanmıyor. Bir yıl sonra, yine on günlük bir kür uygulanan hastamızı ilaçsız olarak izlemeye alıyoruz” dedi.