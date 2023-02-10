MSB: '1'inci Komando Tugayımız, Antakya'da arama kurtarma çalışmalarında asayişi sağlıyor'

Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Komando Tugayı'nın Antakya'da arama kurtarma çalışmalarında asayişi sağladığını bildirdi.

MSB: '1'inci Komando Tugayımız, Antakya'da arama kurtarma çalışmalarında asayişi sağlıyor'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, 1’inci Komando Tugayı’nın Antakya’da arama kurtarma çalışmalarında asayişi sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde de görev yapan 1’inci Komando Tugayımız, Antakya’da arama kurtarma çalışmalarına asayiş yönünden destek sağlıyor” ifadelerine yer verildi.