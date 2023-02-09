MSB: '11'inci Komando Tugayımız aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 11'inci Komando Tugayının aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdüğünü duyurdu.

MSB: '11'inci Komando Tugayımız aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 11’inci Komando Tugayının aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11’inci Komando Tugayımız, Şanlıurfa’da kurduğu seyyar sahra mutfağı ve ekmek fırını ile vatandaşlarımıza aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de mutfağı ziyaret ederek Mehmetçiklerimize kolaylıklar diledi ve yemek dağıtımına katıldı” ifadelerine yer verdi.