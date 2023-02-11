MSB: '2'nci Komando Tugayımız, Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Komando Tugayı'nın Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ettiğini açıkladı.

MSB: '2'nci Komando Tugayımız, Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, 2’nci Komando Tugayı’nın Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "2’nci Komando Tugayımız, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor" ifadelerini paylaştı.